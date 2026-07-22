ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 23, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯಶವಂತಪುರ–ಖಾತಿಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20667) ನೂತನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಜೈಪುರ ನಡುವಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೈಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:10ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 05:20ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.
ತದನಂತರ ಗಾಂಧಿನಗರ ಜೈಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:29ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ 05:31ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾದ ಖಾತಿಪುರ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:05ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026 ರಿಂದ ತಿರುಪತಿ–ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17423) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:25ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 06:45ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ನಂತರ ದೇವನೂರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:05ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ 07:06ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಕಡೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:20ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 07:22ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ.
ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:20ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ 08:45ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಅಂತಿಮ ತಾಣವಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ರೈಲು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.