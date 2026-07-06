/ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಜಾರಿ 7 ಸಾವಾದರೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಮಾದಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರೆ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ 7 ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಇಡಿ ದಿನ ಬಿತ್ತರಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೆಗೌಡರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳ ವಿಚಾರಸಿದರು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ?
ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರೆ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ 7 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತಲೆ ದಂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಬೇಕು? ಕ್ರಮಕ್ಕೆ 7 ಸಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೆ.? ಎಲ್ಲಿಂದಲೊ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಗತಿ ಯಾರು.? ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು? ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು..? ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿರತೆ ಸಾವಾದಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 7 ಜನರ ಸಾವು.. ಹೀಗೆ ಸಾವಾಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾ? ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಡಿಸುವ ಬಂಡೆಗಳ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಸಾಯಬೇಕಾ? ಇದು ನನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ರೋಶ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಸಬಹುದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಈಗಲೂ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.