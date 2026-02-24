ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ..! ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತು ಯುವಕನ ಕ್ರೌರ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಿದೆ.ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೆ ಯುವಕ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಮೃಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನವೀನ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೃದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಪೋಷಕರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿರುವ ನವೀನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಕೆಂಗೇರಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ನವೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆರೋಪಿಯ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ,ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೃಗದ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಈ ನವೀನ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸದ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.