Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Friends Crime: ಸ್ನೇಹಿತನ ಎದೆಯನ್ನೇ ಬಗೆದ ಆಪ್ತ ಭಕ್ಷಕ! ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Friends Crime: ಸ್ನೇಹಿತನ ಎದೆಯನ್ನೇ ಬಗೆದ ಆಪ್ತ ಭಕ್ಷಕ! ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?


Tumakuru Crime: ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಿರಿಕ್‌, ನಂತರ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 12, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:02 AM IST
Friends Crime: ಸ್ನೇಹಿತನ ಎದೆಯನ್ನೇ ಬಗೆದ ಆಪ್ತ ಭಕ್ಷಕ! ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2,000 ಪಡೆಯಲು ಈ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ
2
3
4
5