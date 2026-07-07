/ಗುರಾಯಿಸಿದ ಅಂತಾ ಚುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿಗಳು! ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಯುವಕನ ಜೀವ

Bengaluru Crime: ಕೆಲವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹದೇ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಅಪರಿಚಿತರು, ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಾಯಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಒಡೆದು ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು ಹೋದವನು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಸದ್ಯ ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ.
ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ..
ಹೌದು, ಕಾರು ಶೋ ರೂಂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಜರಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಾರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಹೋದವನಿಗೆ ಚೆಲುವ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತನೊಬ್ಬ ಯಮರಾಜರಂತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದಯ್ನನ್ನ ಏನೋ ಗುರಾಯಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ ಕಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಯ್ ಇವ್ರ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು ಅಂತಾ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ.ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅದನ್ನ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೂಪಾದ ಗಾಜಿನಿಂದ ಎಡ ಭಾಗದ ಎದೆಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ..
ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರಾಯಿಸಿದ ಅಂತಾ ಚುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿಗಳು..
ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಉದಯ್ ತಾಯಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ರಕ್ತದ ಮಡುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಾಂಜಾ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಗುರಾಯಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಗಳೇ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಂತಹ ದುರಂತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಖಾಕಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.