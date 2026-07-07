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ಗುರಾಯಿಸಿದ ಅಂತಾ ಚುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿಗಳು! ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಯುವಕನ ಜೀವ

Bengaluru Crime: ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರಾಯಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಒಡೆದು ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು ಹೋದವನು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:23 PM IST
ಗುರಾಯಿಸಿದ ಅಂತಾ ಚುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿಗಳು! ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಯುವಕನ ಜೀವ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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