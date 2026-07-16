/Love Crime: ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ, ತಮ್ಮನ ಸೇಡು! ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಸಹೋದರ

Love Crime: ಹೆತ್ತವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಳು... ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಟ್ದದಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಮೃತಾ ಬಾಳಿಗೆ, ಇದೀಗ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನೇ ಯಮರಾಜನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.. ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿಕೊಂಡು, ಪಿಜ್ಜಾ ಶಾಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಇದ್ದ ಅಮೃತ, ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ (Lover Murder). ಈ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬಂತೆ ಇದೀಗ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಮೃತ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಿರಾತಕ ತಮ್ಮ, ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಟ್ಟಹಾಸ!
ಅಮೃತಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರಿಚಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಧನುಷ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೃತಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಧನುಷ್ ನಿಂದ ಅಮೃತ ದೂರವಾಗಿದ್ದಳು.
ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ, ತಮ್ಮನಿಂದ ಸೇಡು!
ಇನ್ನು ಧನುಷ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಮೃತಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತ ತಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ. ಯುವತಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕಣರಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ "ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದವಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೂರು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಾಟ, ಕೊನೆಗು ಹಾರಿಹೋಯ್ತು ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ!
ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಸಂಜೆ ಅಮೃತಾ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನೇಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸೂರ್ಯ ಆ ವೇಳೆ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಾಡಿದ ಅಮೃತಾಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೃತಾ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಸಂಜೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.
ಸದ್ಯ ಯುವತಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಚಾಕು ಇರಿದ ಸೂರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಭೀಮಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.