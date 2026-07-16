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Love Crime: ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ, ತಮ್ಮನ ಸೇಡು! ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಸಹೋದರ

Bengaluru Crime: ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿಕೊಂಡು, ಪಿಜ್ಜಾ ಶಾಪ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಇದ್ದ ಅಮೃತ, ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:01 AM IST
Love Crime: ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ, ತಮ್ಮನ ಸೇಡು! ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಸಹೋದರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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