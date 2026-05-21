ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ ಬೇಕು.ಮೋದಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿದ್ರು.ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು,ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮೋದಿಯವರು ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ.. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇರುವ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು.PM IS COMPROMISED, I AM COCKROACH ಎಂಬ ಬರವಣಿಗೆಯುಳ್ಳ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ರು.ನಂತರ ಮಾತಾಡಿದ ಸುರ್ಜೇ ವಾಲಾ,ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು.ನೂರಾರು ಎಕ್ಸಾಂ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೂಗಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಈಗ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ.. ಸಿಇಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು.
ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿ ದಿದ್ದು,ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಳಿಕ ಲೋಕಭವನ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂದಾದ್ರು.ಮೊದಲೇ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು,ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು.