  • Kannada News
  • Bengaluru
  ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಿಂದ ಭವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ!

ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಿಂದ ಭವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ!

Veera Kannadiga Awards–2025: ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ (ಡಿ. 04) ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

Last Updated : Dec 5, 2025, 01:07 PM IST
  • ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025
  • ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು

ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಿಂದ ಭವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ!

ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ (ಡಿ. 04) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಉದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಕಲೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯು ʼವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.. 

1. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು - ಶ್ರೀ ಪವಾಡ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಮಠ
2. ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಆರ್‌. -  ಕೆಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ  ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
3. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಾಯಿ ವಿ - ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ - (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
4. ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಸಂತೋಷ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ - ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ & ಮಾಜಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು - ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
5. ಡಾ. ಸಿ.ಎಂ. ರಾವ್ - ಚೇರ್ಮನ್‌ & ಎಂಡಿ, ಆನಂದಾಸ್‌ ಸೇವಾ ಸದನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
6. ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ - CGM-BSWML, ಚೀಫ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್‌
7. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
8. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಬಿ.ಎಸ್‌ - ಉದ್ಯಮಿ
9. ಡಾ. ತಾರಾ ಅನುರಾಧ - ಹಿರಿಯ ನಟಿ & ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
10. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ.ಎಸ್‌. ಕುಸುಮಲತಾ  - ಹಿರಿಯ ಕೆಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
11. 3. ಯುವಶಕ್ತಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ್‌  (ಸೂರಿ)- ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು & ಹೋರಾಟಗಾರರು
12. ಡಾ. ಕೆ. ಫರೂಕ್‌ - ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು & ಕೆ.ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು 
13. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ಗಿರೀಶ್‌ - ಕೈಮಗ್ಗ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮಿ
14. ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶೆರೀಫ್‌ - ಎಂಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌
15. ಡಾ. ಸಂಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ - ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
16. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್‌ ಎಂ. - ಉದ್ಯಮಿ & ಸಿಇಒ, ANG ಮ್ಯಾನ್‌ ಪವರ್‌ ಸಲ್ಯೂಷನ್‌
17. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್‌ ಗೌಡ - ಉದ್ಯಮಿ & MD, ANG ಮ್ಯಾನ್‌ ಪವರ್‌ ಸಲ್ಯೂಷನ್‌ 
18. ಡಾ. ಅಮರೇಶ್ವರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರು - ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
19. ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ & ಚಿಂತಕರು (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
20. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಎಸ್‌. ಉಪ್ಪಾರ್‌ - ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಆಫ್‌ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್‌ ಎಂಡಿ
21. ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ - BBMP ನಿವೃತ್ತ ಚೀಫ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ 
22. ಡಾ. ರಾಜೂ ಗಸ್ತಿ - ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
23. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ರಾಜ್‌ - ಉದ್ಯಮಿ  
24. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕಾಂತರಾಜು - ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
25. ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎನ್‌. ಉಷಾ - ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು (ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ)
26. ಎನ್‌.ಆರ್‌.ರಮೇಶ್‌ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು
27. ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್‌ ಭಟ್‌ - ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು & ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
28. ಹನ್‌ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ - ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
29. ಮಹಮದ್‌ ಸೋಹೆಲ್‌ - ಐಕಾನಿಕ್‌ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು
30. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್‌ ದೊಡ್ಡಮನಿ - ಹೋರಾಟಗಾರರು & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
31. ಸುರೇಶ್‌ ಶಂಕರ್‌ ಜತ್ತಿ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ 
32. ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ - ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಕಲಚೇತನರ ನೌಕರರ ಸಂಘ 
33. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಎಸ್‌. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ -  ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
34. ಶ್ರೀ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅನಂತ್‌ ಗೌಡ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ
35. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಾಯ್ಡು - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು

ಇನ್ನು ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ & ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್‌, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಎ.ಎಸ್‌.ಕಿರಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು..

