English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ತಂದೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನಡುವೆಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನೆರವಾದ ಬಿಇಒ!

ತಂದೆಯ ದಿಢೀರ್ ಸಾವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ದ್ಯಾವನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿಇಒ) ಅವರ ಸಕಾಲಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 29, 2026, 03:14 PM IST
  • ಪ್ರೀತಂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ
  • ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ

Trending Photos

ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌
camera icon7
Gajakesari Yoga March 2026
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌
ಏನಿದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ? ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?
camera icon6
Bab-el-Mandeb
ಏನಿದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ? ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ ಸೇಲ್..‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌! ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್..‌
camera icon5
Madhuri Dixit Song
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ ಸೇಲ್..‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌! ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್..‌
ಗಂಡು vs ಹೆಣ್ಣು..! ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೈದ್ಯೆ
camera icon7
health
ಗಂಡು vs ಹೆಣ್ಣು..! ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೈದ್ಯೆ
ತಂದೆಯ ದಿಢೀರ್ ಸಾವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ದ್ಯಾವನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿಇಒ) ಅವರ ಸಕಾಲಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ 45 ವರ್ಷದ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಇಒ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂ ತನ್ನ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಲಕನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಮೇಶ್, ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಯನೂರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಆತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿ ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಿಇಒ ತಿಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಿನದ ನಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ, ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಬಿಇಒ ಅವರ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸುದೂರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

...Read More

SSLC exam

Trending News