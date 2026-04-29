BESCOM latest updates : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ದಿನಗಳು ಈಗ ಮುಗಿದಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು 'ಆನ್ಲೈನ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ bescom.co.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಜನಸ್ನೇಹಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳು' (JanSnehi Services) ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ 'ಓನರ್ಶಿಪ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್' (Ownership Name Change) ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಲಾದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಕ್ರಯ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ: ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಪಂದನೆ: ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದವರು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.