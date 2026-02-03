ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಕಿರಾತಕ!

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಿಳ್ಳಿಕೇತರ (42) ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಕಿಳ್ಳಿಕೇತರ (28) ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ನೇಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಜೀವ್ ಆಗಾಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧ, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಯಲು:
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ್, "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇಬ್ಬರ ಕಥೆ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ" ಸಂಜೀವ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ.
ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಲೆ:
ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಭಯ ಸಂಜೀವ್ನನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾನೇ ಮೊದಲೇ ಸೋಮಶೇಖರ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಸಂಜೀವ್, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ನನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ನಿಗೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಸಂಜೀವ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆತನ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಖವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ:
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ "ಸಂಜೀವ್ ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ, ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಈಕೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರೋಪಿ ಸಂಜೀವ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಕೈವಾಡ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ." — ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಗೋಯೆಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (SP), ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಸಂಜೀವ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಈ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.