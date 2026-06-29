ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರೋದು ಆಡಳಿತ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತ ಕದನದ ಕಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕದನ:
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕದನ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 9 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ 519 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ:
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡೋ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡಾ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು: ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಎಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಎಂದ ಎಚ್ಡಿಕೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಧಟತನ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್:
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಾ..? ಎಂದು ಹೇಳು ಮೂಲಕ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶೀಪ್ ವಿಚಾರ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಸಮರ್ಥಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ, ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.