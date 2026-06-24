Bidadi Township Project Controversy: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಫ್ ವಿವಾದದ ಕಿಚ್ಚು ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಡುವಿನ ವಾಕ್ಸಮರ ಈಗ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಯ ಸವಾಲಿನ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿಎಂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರೆ.ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಥಾಹ್ವಾನದ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ? ಯಾರು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಥಾಹ್ವಾನದ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಡದಿಯ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರ ವಿರೋಧ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲು ಜೋರು ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ದಳಪತಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು. ಈ ಆರೊಪಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ ,ನಾನು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡೊದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾ ದಾಗ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬೇಡ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಗ ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಸುದ್ದಿಗೊಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಪಂಥಾಹ್ವಾನವನ್ನ ನಿಡಿದ್ರು ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಪಂಥಾಹ್ವಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್,26 ರಂದು ವಿದಾನಸೌದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್..
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಹ್ವಾನದ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ, ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 27 ರಂದು ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಾ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆ ರೈತರ , ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.
ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಲ್ಲ.ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ,ಯಾರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರಾ ನೇರಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ 27 ರಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ಆ ಮನವಿಗೆ ಏನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ ಡಿಕೆಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲು ಪರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ.ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ದಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ, ಇದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕು ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ,ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರ ವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಹಾಗು ಎಚ್ ಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿ ರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್,ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿಗೆ 27 ರಂದು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಾ.. ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ,ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ನೇರ ನೇರ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.