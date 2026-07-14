ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹೆದರಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ ರೈತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ದ ಬಿವೈವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂಗಿದೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಕ್ರೋಶ:
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ, ಹೆದರಿಸಿ, ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಜಮೀನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ.. ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಈ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಆದ್ರೆ..
ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿ, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.. ಆದರೆ ರೈತರ ಜಮೀನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ಭ್ರ ಮೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಪಟ ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು.. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ..
ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕೆ ವಿನಃ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್, ಕನಕಪೂರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವವನಿದ್ದೇನೆ. ಶೇ. 70 ರೈತರು ತಯಾರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ನಾವು ಸದಾ ರೈತರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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