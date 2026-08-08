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  • /BJP vs Congress: ​ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳು

BJP vs Congress: ​ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ' ಅಸ್ತ್ರಗಳು

State Legislature Monsoon Session: ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಲು ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕದನ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:47 AM IST
BJP vs Congress: ​ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ' ಅಸ್ತ್ರಗಳು

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Prajwal B

Prajwal B

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BJP vs Congress: ​ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ' ಅಸ್ತ್ರಗಳು
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