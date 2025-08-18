ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ: ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ವರುಣನ ರೌದ್ರಾವತಾರ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಂತಿ ಸಮೀಪದ ನಾಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ, ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೇತುವೆ, ರಸ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೊಂತಿ, ಬಾವಲಗಾಂವ್, ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್, ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು), ದಾಪಕಾ, ಗಂಗನಬೀಡ, ಖೇರ್ಡಾ, ಭಂಡಾರಕುಮಠಾ, ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸೋಯಾಬಿನ್, ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಮುಂತಾದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಹೊಲದ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರ ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳು ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೀರುಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಕ್ರಾಂಬಾದ್ ಸಮೀಪ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್–ರಾವಣಕೋಳ, ಹಂಗರಗಾ–ಸಾವರಗಾಂವ್, ದಾಬಕಾ–ಉದಗಿರ್, ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ್–ಚಿರ್ಕಿ ತಾಂಡ, ಭಂಡಾರಕುಮಠಾ–ದೋಪರವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೇತುವೆಗಳು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಓ ಗಿರೀಶ ಬದೋಲೆ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ರಘುವೀರಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಪಕಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 300 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅವಾಂತರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಮಲನಗರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಮೀತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೋಮವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.