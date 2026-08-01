ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಅಭಾವದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿವೆ. 19 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹202 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹209 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂಚೆ ₹2,930 ಇದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ₹2,728 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ, 14.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ (Domestic LPG) ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹942, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹968, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹941.50 ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹957.50 ಇದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹944.50 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇ-KYC, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹೊಸ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಭಾರತ್ ಲೈಟ್ ಜಿಪ್' ಎಂಬ ನೂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ 24 ರಾಜ್ಯಗಳ 100 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.