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HD Revanna Case: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್‌

Supreme Court: ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್‌ ಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರುವಂತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೆಚ್‌,ಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 13, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:48 PM IST
HD Revanna Case: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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