ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆ 50% ಏರಿಕೆ!

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. 2026–27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
* ಕೆಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
* 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹22ರಿಂದ ₹45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
* 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಗ–2) ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹25ರಿಂದ ₹51ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
* 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
* 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೃದಂಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹42ರಿಂದ ₹60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಶೇ.50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ದೂರು ನೀಡಿದೆ. 7ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
