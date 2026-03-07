English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆ 50% ಏರಿಕೆ!

ಶೇ.50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ದೂರು ನೀಡಿದೆ. 7ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 7, 2026, 09:16 AM IST
ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆ 50% ಏರಿಕೆ!

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. 2026–27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

* ಕೆಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
* 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹22ರಿಂದ ₹45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
* 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಗ–2) ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹25ರಿಂದ ₹51ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
* 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
* 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೃದಂಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹42ರಿಂದ ₹60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಬೇಕಾ..!? ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ

ಶೇ.50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ದೂರು ನೀಡಿದೆ. 7ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಜೊತೆ  ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ.  ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಖಡಕ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಫ್‌ 2025-26ಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ

