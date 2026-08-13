Prajwal Revanna Mobile Case: ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ (Prajwal Revanna) ಈಗಾಗಲೇ ಸಜಾ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಹಳೇ ಚಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ (CCB Raid) ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಈರಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ (Eeranna Rangapura) ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಖೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2026 ರಂದು ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಜಾ ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖೈದಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರೈ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ ಈರಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು!
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಈರಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಯಾರೇ ರೇಡ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡದೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ರೇಡ್ ವೇಳೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಸದ್ಯ ಈರಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಅನುಮಾನ!
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಏನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ ಪಡೆದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸದ್ಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.