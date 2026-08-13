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  • /Prajwal Revanna Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಜೈಲಿನ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ?

Prajwal Revanna Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಜೈಲಿನ 'ಆ' ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ?

Prajwal Revanna: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್‌ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್‌ ಈರಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:53 PM IST
Prajwal Revanna Case: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಜೈಲಿನ 'ಆ' ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ?

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Prajwal B

Prajwal B

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