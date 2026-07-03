Bike Ambulance: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿದೆ 'ಬೈಕ್‌ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌'! ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 13 ಸಚಿವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್. 100 ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿವೆ 100 ಬೈಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್!
ಅಪಘಾತ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ಬೈಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಕಕೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್ನು ಬೈಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಹೃದಯಬಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್, ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಈ ಬೈಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತೀ ಬೇಗನೇ ರೋಗಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.