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Bike Ambulance: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿದೆ 'ಬೈಕ್‌ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌'! ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್. 100  ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:01 PM IST
Bike Ambulance: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿದೆ 'ಬೈಕ್‌ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌'! ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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