ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಾಳಿ ಪಟದ ಮಾಂಜಾಗೆ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ ಬಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ

Road Accident: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಗಾಳಿಪಟ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಜಾ ಸಿಲುಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರ ನಿರ್ಣಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 14, 2026, 01:45 PM IST
  • ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ದುರಂತ
  • ಗಾಳಿ ಪಟದ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಾಳಿ ಪಟದ ಮಾಂಜಾಗೆ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ ಬಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ

Makar Sankranti Kite Accident: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗಾಳಿ ಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಗಾಳಿ ಪಟದ ಮಾಂಜಾ (ಚೀನಿ ಮಾಂಜಾ)ಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯನ್ನು ಸಂಜಿಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಳಿ ಪಟದ ಮಾಂಜಾ‌ ದಾರ ಕಾಣಿಸದೆ‌ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮಾಂಜಾ ಸಿಲುಕಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ಯುವಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಂದೆ ಸಾವಿನ ಮನೆಯ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ.. ಮೊದಲ ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ ರೈತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು

ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಚೀನಿ ಮಾಂಜಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಜಾ ಸಿಲುಕಿದೊಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ‌ ಕುರಿತು ಮನ್ನಾಖ್ಖೇಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ ಬೀರುವಂತೆ ಗಾಳಿ ಪಟ ಹಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗಾಳಿ‌ಪಟದ ಸೂತ್ರದ ದಾರ ಸಾವಿನ ದಾರವಾಗಲೂಬಹುದು. 
 

