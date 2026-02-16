Biklu shiva murder case: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ A1 ಹಾಗೂ A5 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಾಡಿ ವಾರಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿಐಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಇತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಎಂದ್ರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ರಂತೆ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಜಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಎ4 ಆರೋಪಿ ಕಿರಣ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿಐಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ1 ಜಗ್ಗ, ಕೊಲೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೈರತಿ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಐಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಲು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎ4 ಆರೋಪಿ ಕಿರಣ್, ಮಾಲೂರಿನ ಸುಪಾರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಐಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಸಿಐಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜಗ್ಗನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ನಂತರದ ಮಹಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿಐಡಿ, ಈ ಆಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ನೀಡಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಿನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಜಗ್ಗ ಯಾರೆಂದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಜಗ್ಗನ ಜೊತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಇರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಸವರಾಜ್ ಕಾನೂನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯರು, ಆಪ್ತರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಕೆಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೇಗೆ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
