English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ವಧು ಸಿಗದೇ ಹತಾಶರಾದ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವಕರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ:ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಮಠವೇ ಗತಿ ಎಂದು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ!

ವಧು ಸಿಗದೇ ಹತಾಶರಾದ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವಕರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ:'ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಮಠವೇ ಗತಿ' ಎಂದು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ!

Mandya News: 'ಸಕ್ಕರೆನಾಡು' ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವಕರು ತಾಳಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಲುವು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:56 AM IST
  • ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ.
  • ಮದುವೆಯಾಗದ ಯುವಕರಿಂದ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಮಠ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕೋರಿಕೆ.
  • ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಿಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ.

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಮಾವ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ! ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..
camera icon6
Amitabh Bachchan
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಮಾವ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ! ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..
ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
camera icon6
coconut oil and amla powder
ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon9
Jhanvi Eliminated
ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ವಧು ಸಿಗದೇ ಹತಾಶರಾದ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವಕರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ:'ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಮಠವೇ ಗತಿ' ಎಂದು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ!

Mandya News: 'ಸಕ್ಕರೆನಾಡು' ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವಕರು ತಾಳಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಲುವು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗದೆ ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಿಗ ಗ್ರಾಮದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು, ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮದುವೆ ಬದಲು 'ಮಠ'ದ ಬೇಡಿಕೆ!
ತಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ವಧುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವಕರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಬುವವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಯುವತಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್..! ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹತಾಶರಾಗಿರುವ ಈ ಯುವಕರ ಗುಂಪು, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡು ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತಿದೆ. "ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಕಳೆಯಲು ನಮಗೊಂದು ಮಠ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡಿ" ಎಂಬುದು ಯುವಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ.

ಸದಸ್ಯರು-ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗು!
ಯುವಕರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪಿಡಿಓ ಅವರು, ಯುವಕರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಮರಳಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 'ವಧು-ಕೊರತೆ' ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಹತಾಶೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡದ ಸಮಾಜದ ಧೋರಣೆಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ.8 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ..!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

mandyaMaddurMaraliga VillageKarnataka NewsBride Shortage

Trending News