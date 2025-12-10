ವಧು ಸಿಗದೇ ಹತಾಶರಾದ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವಕರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ:'ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಮಠವೇ ಗತಿ' ಎಂದು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ!

Mandya News: 'ಸಕ್ಕರೆನಾಡು' ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವಕರು ತಾಳಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಲುವು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗದೆ ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಿಗ ಗ್ರಾಮದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು, ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಬದಲು 'ಮಠ'ದ ಬೇಡಿಕೆ!
ತಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ವಧುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವಕರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಬುವವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಯುವತಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹತಾಶರಾಗಿರುವ ಈ ಯುವಕರ ಗುಂಪು, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡು ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತಿದೆ. "ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಕಳೆಯಲು ನಮಗೊಂದು ಮಠ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡಿ" ಎಂಬುದು ಯುವಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ.
ಸದಸ್ಯರು-ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗು!
ಯುವಕರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪಿಡಿಓ ಅವರು, ಯುವಕರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಮರಳಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 'ವಧು-ಕೊರತೆ' ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಹತಾಶೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡದ ಸಮಾಜದ ಧೋರಣೆಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
