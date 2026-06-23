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ಅಡ್ಡ ಮತದಾ‌ನ ಪ್ರಕರಣ ಮೂವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬುಲಾವ್ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಪ್ರವಾಸ

 BJP cross-voting :ಅಡ್ಡ ಮತದಾ‌ನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್ ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಹ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 23, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:17 AM IST
ಅಡ್ಡ ಮತದಾ‌ನ ಪ್ರಕರಣ ಮೂವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬುಲಾವ್ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಪ್ರವಾಸ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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