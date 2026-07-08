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SIR ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಣಕಹಳೆ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ!

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 08, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:39 PM IST
SIR ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಣಕಹಳೆ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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SIR ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಣಕಹಳೆ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ!
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