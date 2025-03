ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 26, 2025 ರಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭರವಸೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಮಿತಿಯು ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಇದು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓಂ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

BJP Central Disciplinary Committee expels Karnataka MLA Basanagouda Patil Yatnal from the party for a period of 6 years with immediate effect and removes him from party positions for "repeated violations of the party discipline." pic.twitter.com/oeXXtdumcx

