  ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಳ್ಳು ಹರಡುತ್ತಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಳ್ಳು ಹರಡುತ್ತಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 110 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 21, 2026, 11:13 PM IST
  • ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಎಂದ್ರು ಸಿಎಂ
  • ಹಳೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಲೆಳೆದ ಡಿಸಿಎಂ
  • ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!
DMart offers
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟ!
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಳ್ಳು ಹರಡುತ್ತಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳೇಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ- ಡಿಸಿಎಂ ಹುರುಪು ತಂದಿದ್ದು 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಕಮಲ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಕಾರಿದರು.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 110 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ,ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಾ‌.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ದುರಂತ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಆದೇಶಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಾವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ'ದ ಆಸರೆ!

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು.ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಗೆ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿಯ ನಶೆ ತಂದ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ: ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದು ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದ ಕಿರಾತಕಿ!

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಡಿ.ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಮಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆಂದ, ತೆನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ಧರೆ ಚೆಂದ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೊ ಕೈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆಂದ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಲು ಎಳೆದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಿನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳೇಯಕ್ಕೆ ನವೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು.

 

500 Crore Development ProjectsThe total investment value launchedLake Filling SchemeThe project to fill 110 lakes in GundlupetInfrastructure Launch

