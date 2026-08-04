/ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಒಲವು: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಬಿರುಸಿನ ಚರ್ಚೆ!

ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್' ವಿರೋಧಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಕಾವು ಇದೀಗ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಂಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟದ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ತೀವ್ರ ಒಲವು ತೋರಿದೆ.
#WATCH | Bengaluru: Karnataka LoP R. Ashoka says, "...Tomorrow I am going to Delhi, I will meet Kumaraswamy regarding the Bidadi project. Both JDS and BJP will go for a protest, that will be discussed with Kumaraswamy." pic.twitter.com/HkshhJL6Mm
— ANI (@ANI) August 4, 2026
ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಮೈತ್ರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ, ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ರೂಪುರೇಷೆ, ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಜಂಟಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಯು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.