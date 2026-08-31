Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ..!

IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ..!

ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಗರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಮದ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಸಿಐಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ‌ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಂಟು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ KPSC ಹಗರಣದ ಸ್ಪೋಟಕ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 31, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:31 PM IST
IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ..!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅಗಿಯಿರಿ.. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!
2
3
4
5