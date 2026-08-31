/IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೋಟಕ ವಿಚಾರ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಯನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ , ಬಾಲ್ಕಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಎಸಿಜೆಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿಐಡಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಡ್ಜ್ ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ 1ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜ್ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಯನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೇಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಬೀದರ್ ನ ಭಾಲ್ಕಿನಾಗಿರುವ ಬಸವರಾಜ್, ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು CID ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ, OMR ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನ CCTV ದೃಶ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಬಲೆಗೆ ಬಿದಿದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರೋರ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.