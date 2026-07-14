/ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ನಿಧನ

Ramachandra gowda death news: ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ನಾಯಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ (87) ಜುಲೈ 14 ರಂದು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು 1988 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಗೌಡರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾದ ಜನಸಂಘದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
1968ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಗೆದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಶ್ರೀ ಗೌಡರು 1970 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೆಲಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
BSY ಮಾತು
"ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿವೆ. ಜನಸಂಘದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ 1938 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಜನಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ (1975-77) ಭೂಗತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿಗಮದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಗರ ಸುಧಾರಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (CITB) ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು 1988 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಐದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು 2018 ರವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2008 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು 2018 ರ ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.