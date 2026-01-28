English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸದನದೊಳ್‌ ಬರೀ ಗದ್ದಲ-ಗಲಾಟೆ, ಕೂಗಾಟ- ಚೀರಾಟ : ಯಾವ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಇಡೀ ದಿನ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ

ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯತಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು, ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತ ಯುವ ಜನತೆ ಖಂಡಿತ ಇಂದಿನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪ ನೋಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ನಮಗೆ ಜನ ಉಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಸದನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಕೋಲಾಹಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಗಾಟ ಚೀರಾಟ ಇಷ್ಟೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇಂದು ಚರ್ಚೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 28, 2026, 06:58 PM IST
    • ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಭಾನಾಯಕ ಹಿಂದೇಟು
    • ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಹರಿದೇ ಬಿಟ್ಟರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ
    • ಇಂದಿನ ಸದನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ

ಸದನದೊಳ್‌ ಬರೀ ಗದ್ದಲ-ಗಲಾಟೆ, ಕೂಗಾಟ- ಚೀರಾಟ : ಯಾವ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಇಡೀ ದಿನ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ. ಕಲಾಪದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾದಾಗ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆಯೋ, ಖಂಡನೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಭಾನಾಯಕರು ಖಂಡನೆ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸದನವನ್ನ ತಹಬದಿಗೆ ತರಲು ಸಭಾಪತಿ ಹರಸಾಹಸ ಒಟ್ಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೆಲಬಾರಿ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿ, ಸಂದಾನ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಗದ್ದಲ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ವರೆಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಭೋಜನಾನಂತರವಾದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು... ಆದರೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಸದ್ದು : ಕೈ ವಿರುದ್ಧ ಕಮಲ ಪಡೆ ಪೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ 

ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಮೀರಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಬೇರೆ ಅಜೆಂಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪುಸ್ತಕ ಇರುವುದು ಏಕೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿ ಪರಿಷತ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಹರಿದು ಅವರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದರು‌. 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಸದನದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಸಭಾನಾಯಕ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತು. ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಹರಿದ ಚಲವಾದಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್‌ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:‌ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ಗೆ 3 ರನ್‌ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು

ಸದನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಬಾರದು, ಕಾಗದಪತ್ರ ಹರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಗಳು ಓದಿದ್ರು.  ಆದರೂ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಕಲಾಪ ನಡೆಸಲು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರೂ ಯಾರೂ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕಲಾಪವನ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು..

