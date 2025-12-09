ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂತಿನ ವಿಳಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಧಿ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂತು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, 54 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಅನ್ನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 23 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 1.24 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 46 ಸಾವಿರ ರೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಹಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಾಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಗೆ ಹಾಕಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕಾರಣ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗದಂತೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
2025 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಹಣ ಯಾಕಿನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಸಹ ಸೇರಿ ಅಂತರ್ಥ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ಮತ್ತೆ, ಎದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ದೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಣ ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೇಳಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹೆನಾ ಯೋಜನೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹೆನಾ ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಕಂತು ಹಾಕಿದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹೆನಾ ಯೋಜನೆ ತಂದ್ರು, ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಕೊನೆಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
