English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂತಿನ ವಿಳಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಧಿ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 9, 2025, 07:26 PM IST
  • ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
  • ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ

Trending Photos

2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Gajkesari Rajyoga
2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon5
ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
2026ರಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ಲಭಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
camera icon6
horoscope
2026ರಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ಲಭಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂತಿನ ವಿಳಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಧಿ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂತು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, 54 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಅನ್ನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ‌ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 23 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 1.24 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 46 ಸಾವಿರ ರೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ ವರೆಗೂ ಹಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಾಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಗೆ ಹಾಕಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ‌ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕಾರಣ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗದಂತೆ‌ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. 

2025 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಹಣ ಯಾಕಿನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ‌ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಸಹ ಸೇರಿ ಅಂತರ್ಥ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ಮತ್ತೆ, ಎದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ದೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ‌ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಣ ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೇಳಿದರು.

ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹೆನಾ ಯೋಜನೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹೆನಾ ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಕಂತು ಹಾಕಿದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹೆನಾ ಯೋಜನೆ ತಂದ್ರು, ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. 

ಕೊನೆಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿ.8 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ..!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಯಜಮಾನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಂಟ್ರಿ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

mahesh tenginakaiBJP MLA Mahesh Tenginakai newsgruha lakshmi scheme

Trending News