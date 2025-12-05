English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರೋ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ‌ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರೋ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ‌ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ದೆಹಲಿಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಷಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ‌ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ  ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರವಾಲ್, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 5, 2025, 09:48 PM IST
  • ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರೋ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ‌ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?
  • ಉದ್ದೇಶ ಏನು ? ಯಾರ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೆಬೆಲ್ಸ್..?

ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರೋ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ‌ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಅಗಲಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿರೋ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಯಂದ್ರ ವಿರುದ್ದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅರೋಪ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಾರೀ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಬೇಟಿಯಾದ ಅಷ್ಟು ನಾಯಕರು ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಲ‌ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ದೆಹಲಿಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಷಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ‌ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ  ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರವಾಲ್, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕರು ವಿಜೇಯಂದ್ರ ವಿರುದ್ದ ಅರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಇವರಿಗೂ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿರೋ ನಾಯಕರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾರ ಆಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಗೆ.. ಕಾರಣ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಯೊಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬಾರದು.. ಅವರ ಆಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ... ಆಗ ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಗೆ ವರದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಗರವಾಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರೆಬೆಲ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಉಅ್ತುವಾರಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಡಿ.. ನೀವು ಏನೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತೆ.. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್'ನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿ ಎಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಗರವಾಲ್... ಆಗ ಅಗವಾಲ್ ಗೆ ಉಳಿದವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ಸರ್, ಅದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಅಯ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರರಿಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ..
ಅವರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇದ್ದವರು ಯಾವ ಯಾವ ಖಾತೆ( ಜವಬ್ದಾರಿ)  ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ.. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ.. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಆದ್ರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿವಿ‌ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದು ಅಗರವಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಜೇಯಂದ್ರ ಸಿಎಂ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ‌ ಅಂತ ಪರೋಜ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..?  ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗರವಾಲ್.. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್ ಬೇರೆ.. ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್ ಬೇರೆ..  ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೆಬೆಲ್ ಗೆ‌ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ....

ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.. ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರೊ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗವಾಲ್ ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ರೆಬಲ್ ಟೀಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸು ಅಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಜಯಂದ್ರ ವಿರುದ್ದ ಮತ್ತೆ ರಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೆಬೆಲ್ಸ್..

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

BJP Rebels teamRamesh JarakiholiKarnataka politics

