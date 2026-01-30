ಬೆಂಗಳೂರು : ಟೀಕಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಇಂದು ಸದನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ರೂಲಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಇಂದು ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊರಟ್ಟಿ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೇ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಸರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರೋ ರೀತಿಗೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸದನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಬಾರದು.. ಆದರೆ ಮನರೇಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುವುದೇ ಸ್ಕಿಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಬ್ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಮನರೇಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುವುದೇ ಸ್ಕಿಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬದುಕು ಹಸನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ವಿಬಿ-ಜೀ ರಾಮ್ ಜೀ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಹಗರಣವಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಗರಣವನ್ನೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ಇದ್ದು ಎನು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.