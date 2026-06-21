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ಯತ್ನಾಳ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ? ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

BJP: ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ (BY Vijayendra) ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ (Dharmasthala) ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:21 PM IST
ಯತ್ನಾಳ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ? ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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