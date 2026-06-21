BY Vijayendra: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ'ದ (Cross Voting) ಹಿಂದಿರುವ "ಕೈ"ಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ (BY Vijayendra) ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ (Dharmasthala) ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ
ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲ 63 ಶಾಸಕರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಆ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಯಲಾಗಲಿ. ನಾವು ಮೋದಿಯವರ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ಓಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ?
ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ಯತ್ನಾಳ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಭಾಗ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಪರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕ, ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಪಕ್ಷನ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿಯೇ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಕಳಂಕವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.