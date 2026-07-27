ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು 'ಮುಸ್ಲಿಂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮಟನ್ ಹಾಗೂ ಮಚಲಿ' ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಇವರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನೇ? ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ನನ್ನು ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದೇ" ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಜೆನ್-ಜಿ (Gen-Z) ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಎದುರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಕೂಗಾಡಲು ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ೩೦ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂಸದರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.