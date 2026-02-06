English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

 ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ‌ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ‌ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 6, 2026, 08:52 PM IST
  • ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
  • ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

Trending Photos

WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
camera icon6
WPL 2026
WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ನಡೆದದ್ದೇನು?
camera icon9
Rakshit Shetty personality
ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ನಡೆದದ್ದೇನು?
ಇತಿಹಾಸವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ RCB ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪಕ್ಕಾ.. ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಡೆಲ್ಲಿ!
camera icon6
ಇತಿಹಾಸವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ RCB ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪಕ್ಕಾ.. ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಡೆಲ್ಲಿ!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Lakshmi narayana Rajayoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ‌ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ‌ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಾಲ್ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಮೀರ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಶೇಖ್ (32), ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಗಿಕೊಳ್ಳದ ಅಬ್ದುಲ್‌ರಶೀದ್‌ ನಜೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮಕಾಂದಾರ್(51) ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಿಲಾವರ್ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ (43)‌ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ.

ಬಂಧಿತರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನುಗ್ಗಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನಂತರ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.‌ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು. ಈ‌ ಕುರಿತು ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಆರ್ ಗಡ್ಡೇಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು‌ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಕರ್ತರ‌ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ : 
ಮಹಿಳಾ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೆಯ ಇತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಫಲವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆರೋಪಿಗಳು ಆರು ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ‌ ಮನೆಯ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

hidden camera‌

Trending News