ನಿಗೂಢ ಸ್ಪೋ*ಟ, 6 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 8 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ.!

ಬೀದರ್ : ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಸದ್ದು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜನರು ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಮೊಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳಗಿ ಮಾರಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಾದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ 8 ಜನರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ (70), ಅನ್ವರ್ (18), ಅರ್ಜಾರ್ (8), ಆರೀಷ್ (6), ಮಸ್ತಾನ್ (8), ಬುಷೇರಾ (ಗರ್ಲ್) (3). ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ನ್ಯೂಸ್ಫಸ್ಟ್ ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದವು. ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲಾ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ...
ಇನ್ನು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀದರ್ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಡೋಳಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಜುಮ್ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಹಾಗು ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಜ್ಙರ ತಂಡ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾಗ್ ಸ್ವ್ಕಾಡ್, ಬಾಂಬ್ ಡಿಸ್ಪೋಷಲ್ ವ್ಯಾನ್, ಸೋಕೊ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಪೋಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೇಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಬಳಿಒಲಿ ಸ್ಪೋಟದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಮತ್ತು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಡಿದ್ದು, ತಪಾಸಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಳವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.