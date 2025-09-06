ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ.. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್‌..! 

Lunar Eclipse 2025 : ನಾಳೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೊಚರವಾಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಣದಂತಲ್ಲ ನಾಳಿನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನು ನಾಳೆ ರೆಡ್ ಮೂನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ತಾಮ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು... ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8:58 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 9:57 ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ನಾಳೆ ನಗರದ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗವಿಗಂಗಾಧರ, ಬಂಡೆಮಹಾಕಾಳಿ, ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ದರ್ಬಾ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಿಕವೇ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.....
ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಗುಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್
ಗವಿಗಂಗಾಧರ - ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್.
ಬಂಡೆಮಹಾಕಾಳಿ - ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್
ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ - ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್
ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೌತುಕವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವೇ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಂದರ ಕೌತುಕವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.