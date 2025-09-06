English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ.. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್‌..! 

Blood Moon 2025 : ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸ್ತಿದೆ. ಕೌತುಕ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಗರದ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು , ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 6, 2025, 08:28 PM IST
    • ನಾಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ..!
    • ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೋಳಿಸಲಿರೋ ಚಂದ್ರ..
    • ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ನಗರದ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳು ಬಂದ್..

Trending Photos

ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಯೂ ಕಾಣದಂತೆ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು !
camera icon8
jasmine flower
ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಯೂ ಕಾಣದಂತೆ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು !
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
camera icon6
Lemon water
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
ಮೈ ಮೇಲೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದರೆ.. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಈ 11 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
camera icon7
health
ಮೈ ಮೇಲೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದರೆ.. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಈ 11 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ..! ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು
camera icon7
liquor
ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ..! ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು
ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ.. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್‌..! 

Lunar Eclipse 2025 : ನಾಳೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.‌ ಹಾಗೂ ವರ್ಷದ‌ ಮೊದಲ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೊಚರವಾಗ್ತಿದೆ.‌ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಣದಂತಲ್ಲ ನಾಳಿನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನು ನಾಳೆ ರೆಡ್ ಮೂನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ತಾಮ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು... ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8:58 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.  ಆದ್ರೆ 9:57 ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನ‌ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ‌ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್‌ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ವಾನ ತಡೆ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ : ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿ ಎಂದ ಸಿಎಂ

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ನಾಳೆ ನಗರದ‌ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗವಿಗಂಗಾಧರ, ಬಂಡೆಮಹಾಕಾಳಿ, ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ‌ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.‌ ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ದರ್ಬಾ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ‌ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಿಕವೇ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.....

ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಗುಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್

ಗವಿಗಂಗಾಧರ - ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್.
ಬಂಡೆಮಹಾಕಾಳಿ - ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್
ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ - ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್
ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೌತುಕವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವೇ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಂದರ ಕೌತುಕವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ,  ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Blood Moon 2025lunar eclipselunar eclipse 2025Blood Moon 2025 timeBlood Moon 2025 pooja

Trending News