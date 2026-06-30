/ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ: ಪಟಾಕಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಮುಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷ!

ಹಾವೇರಿ: ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ.ಎರಡು ಕೋಮಿನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕುಡುಗೋಲು ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಕೈಗಳು ಕಟ್ ಆಗಿವೆ.ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ..ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ,ಯುವ ಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂಭ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ.ಹೋರಿ ಓಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಯುವಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ವಾಜಾ ಬಾಷಾಸಾಬ ಗೌಂಡಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಯಾಕೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ.ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಮಿನ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಮೊದಲು ಮಾ ತಿನ ಸಮರ.ನಂತರ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟ.ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿ ಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ.ಲೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಖ್ವಾಜಾ ಭಾಷಸಾಬ ಎಂಬ ಯುವಕರ ಮದ್ಯ ಮಾತು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.ಬಳಿಕ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಖ್ವಾಜಾ ಭಾಷಸಾಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಡುಗೋಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಡು ಊರಲ್ಲೇ ಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಘರ್ಷಣೆಯ ಭೀಕರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದರೆ..ಶಿವರಾಜ್, ಜಯಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಲೋಹಿತ್ ಮೇಲೆ ಕುಡುಗೋಲು ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕೈಗಳು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿವೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಂಗರಾಜ, ಬಾಷಾಸಾಬ ಗೌಂಡಿ ಹಾಗೂ ಖ್ವಾಜಾ ಗೌಂಡಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರನ್ಮು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕೋಮಿನ ಜನರ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದೆ.ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳು, ಮಸೀದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾ ಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ..ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಹರೀಶ್ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. A1 ಖ್ವಾಜಾ, A2 ಭಾಷಾಸಾಬ, A3 ಮೆಹಬೂಬ ಅಲಿ, A4 ಮಹಬೂಬಸಾಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 26 ಜನರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.109/202 6 ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಡಿ BNS 189(2), 191(2) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ..
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ರೈತಾಪಿ ಜನರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನರೇಗಲ್ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಸಿಗತೊಡಗಿದೆ.ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ BY ವಿಜೆಯೇಂದ್ರ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಇತ್ತ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನ ಭೇಟಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನರೇಗಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.