ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್1ರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್...!?

Metro rate hike: ಮತ್ತೆ BMRCL ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ..ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ..BMRCL ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಭಾರೀ ಮೆಟ್ರೋದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ನಡುವೆ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ..ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ..ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು..ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಮೆಟ್ರೋದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡರಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ..
ಇದೀಗ BMRCL ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯಾವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗದ ರೀತಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಆರ್ಸಿಎಲ್( BMRCL() ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ವರೆಗೂ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..ಶೇಕಡಾ 5ರ ಬದಲು ಶೇಕಡಾ1 ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫೇರ್ ಫಿಕ್ಸೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ (FFC) ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
*ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ
*ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ
*ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ
*ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ
ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಆರ್ಸಿಎಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 71ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೇನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವ ದರಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಯವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಅಗ್ಗವಾಗಿರಬೇಕು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೇವೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.. ರೈಲುಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಶ್ ಆಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
