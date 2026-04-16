ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ: 8 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 16, 2026, 03:28 PM IST
  • 21 ಜನರಿದ್ದ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ..
  • ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುದೇವಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ದುರ್ಘಟನೆ.
  • ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ ವಶಕ್ಕೆ..

ಮಂತ್ರಾಲಯ: ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದವರು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಘಟನೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಸಿಡಿಲಂತೆ ಎರಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯಲ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 8 ಮಂದಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು,ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಜೆ ಇವೆ ಎಂದು ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಳ್ತಿದ್ರು.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಾಗಿ ಜವರಾಯ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದ,ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುದೇವಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಾಯರ ಭಕ್ತರು ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು‌..ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬುಲೆರೋ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.ಬುಲೇರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಮಂದಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಅಮೃತ, ತೇಜಶ್ವಿನಿ, ಧನ್ಯ, ದೀಪಿಕ, ದಿಕ್ಷಿತ, ಪ್ರತಾಪ್, ಕುಮಾರ್, ಯಶೋದಮ್ಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..ಮೃತರಲ್ಲಿ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು, ಓರ್ವ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.ಇನ್ನು ಉಳಿದ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಹಜಲ್ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದವರು ಜವರಾಯನ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು..

 

