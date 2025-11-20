English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಾಲದ ವಿಚಾರ.. ಸೊಸೆಯ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಮಾವನ ಬಂಧನ! 

ಸಾಲದ ವಿಚಾರ.. ಸೊಸೆಯ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಮಾವನ ಬಂಧನ! 

ಅದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೊಲೆ. ಕೊಲೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ವು.‌ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 20, 2025, 09:43 PM IST
    • ಸಾಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ..
    • ಸೊಸೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಂದಿದ್ದ ಮಾವನ ಬಂಧನ..
    • ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೊಲೆ.

ಸಾಲದ ವಿಚಾರ.. ಸೊಸೆಯ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಮಾವನ ಬಂಧನ! 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೊಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೌಕರೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೃತಳ ಮಾವನನ್ನು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದಣ್ಣ ಎಂಬಾತನ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದಾಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂದು ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಕೊಲೆಗೆ ಅಸಲಿ‌ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಯೆಸ್.. ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ರು ತನಿಖೆಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲು ಮಂದಣ್ಣ ಪುತ್ರ ಸುರೇಶ್‌ನನ್ನು ಪ್ರಮೋದಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ನಡುವೆ ರಮೇಶ್ ಎಂಬಾತನ ಜತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳಂತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಡವೆ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸೊಸೆಗೆ ಮಂದಣ್ಣ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಂತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದೇ ಪ್ರಮೋದಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ಲು. ಈ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೊಸೆ ಜತೆ ಮಂದಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಪ್ರಮೋದಾ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಗಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಳಂತೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್ನೂ ಮೋದಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ..? ರೈತರೇ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಇದೇ ಹಣದ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಮಂದಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಗ ಹಣ ಮರಳಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಾವನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಿಮಕಿ ನಡೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಶಾಂತವಾದ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಪ್ರಮೋದಾಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಕು ತಂದು ಇರಿದು ಕೊಂದು ಮಂದಣ್ಣ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೊಸೆ ಕೊಂದ ಮಂದಣ್ಣನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಾವನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರ ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಮೃತ ಪ್ರಮೋದಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಮಂದಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

