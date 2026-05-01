ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡೀನ್ ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯು ಈಗ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದಿದ್ದೇ ಗೋಡೆ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಸಿಎಂ,'ಅವರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಡೀನ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಕ್ಷೆ, ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಜಿಬಿಎ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಡೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮೋಟೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಎದ್ದಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಅವರ ತಪ್ಪಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.