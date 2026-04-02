  • ಅತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಯೇ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ.. ಚಿಕ್ಕವನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಸಿದ ಘನಘೋರ ಘಟನೆ ಇದು!

ಅತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಯೇ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ.. ಚಿಕ್ಕವನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಸಿದ ಘನಘೋರ ಘಟನೆ ಇದು!

ಯುವಕನಿಗೆ ಜನಿಫರ್ ಎಂಬಾಕೆಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಮಹಾಭಾರತವೇ ನಡೀತಿತ್ತು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 2, 2026, 10:10 PM IST
  • ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ ಎದೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಚಾಕುವಿನ ಏಟು
  • ಮದುವೆ ಆಗುವ ಯುವತಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
  • ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು

Trending Photos

ಅತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಯೇ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ.. ಚಿಕ್ಕವನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಸಿದ ಘನಘೋರ ಘಟನೆ ಇದು!

Brothers incident in Banashankari: ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ‌ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು‌‌ ಘನಘೋರ ಘಟನೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ. ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ. ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ ಎದೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಚಾಕುವಿನ ಏಟು. ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಗ ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಖಾಕಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡಿದ ಯುವಕ, ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪ, ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿಸಿದೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹಾರರ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಡಗರವಿತ್ತು. 29 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಜನಿಫರ್ ಎಂಬಾಕೆಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 
ಹೌದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಜನಿಫರ್, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಜೊತೆಯೇ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಳು. 

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಮಹಾಭಾರತವೇ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಪತ್ನಿ ಈಗ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ. ತನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್, ಕಳೆದ 22ನೇ ತಾರೀಖು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂದೆ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್, ತಮ್ಮನ ಎದೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.

ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾದ ಅಣ್ಣ, ತಂದೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿ ನಗರದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದ. ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ತಂದೆ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ನವೀನ್, ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ಬೇಡ, ಶವ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಠ ಹಿಡಿದರು.

ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಗಾಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ತಂದೆ ಜಾನ್ ಪಾಲ್‌ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ, ಮನೆಯ ಜಗಳವೇ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಂದೆ ಜಾನ್ ಪಾಲ್‌ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಆರೋಪ ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

