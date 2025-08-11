ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ

Koratagere murder case: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯ ಭಯಾನಕ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಅತ್ತೆಯನ್ನು 18 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಕುಶಲ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ವಿಭಜಿತ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶವದ ತಲೆ ಭಾಗವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ಎಂಬುವವರದ್ದೆಂದು ಖಚಿತಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಭೀಕರ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿತು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಳಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮಳನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದಿರುವುದು ಬಯಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತಳ ಮಗಳು (ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ) ಅತ್ತೆಯ ಎರಡನೇ ಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಳಿಯನು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ.
ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವೇಳೆ, ಅಳಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ. ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಆರೋಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜಾ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮವಿತು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸತೀಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ಕಾರು ಹತ್ತಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವೇಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿದು ಕೊಂದನು.
ಶವವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ 18 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಸಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅತ್ತೆದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಡಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಶವದ ಭಾಗಗಳನ್ನು 30 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ
ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೂ, ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾರಿನ ಚಲನವಲನ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.
ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ನಂತೆ, ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರೂ, ತುಮಕೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊರನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ, ‘ಹಾಯ್-ಹಲೋ’ ಹೇಳಿ, ಶೇಕ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಬ್ಬರೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹನುಮಂತಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಂಧಿತರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ
ಪೊಲೀಸರು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ವಿ., ತುಮಕೂರು ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
ತಾಯಿ ಮಗಳನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ನಿಜವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲದಿರಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದನ್ನು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕೊಲೆಮಾಡುವುದು ದುರಂತ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅಳಿಯ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿ ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅಳಿಯನ ಆತುರತೆ, ಅತ್ತೆಯ ನೀಚ ಬುದ್ದಿ — ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಯಿತು.