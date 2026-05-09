BS Yediyurappa : ಕೋಟೆ ನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದು ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತು ರಾಜ್ಯದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು, ಸಿರಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಗಳು, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಮಠಾದೀಶರು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅರ್ಶಿವಾದಿಸಿದ್ರು..
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಬಂಗಾಳದ ಬದ್ಧ ವೈರಿ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಶಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವಳ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ, ಬಿಎಸ್ವೈ ಎಂಬ ಜನನಾಯಕನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಯುವ ನಾಯಕ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ತಂದೆಯ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿದವರು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ, ತಂದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ರು ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುವೆ ಎಂದು ರಾಜಾಹುಲಿ ಗುಡುಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಹಲವು ಏಳು-ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಎಂದೂ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡದ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದವರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಇವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಇಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗವೇ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಹೋರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಜನತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾಗೌರವ ಎಂಬುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಚರ್ಚೆ.