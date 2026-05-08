ನಾಳೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ನಾಡು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 50 ವಸಂತಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಈ 'ಅರ್ಧಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ'ವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೂಮಳೆಗರೆದು, ಜಯಘೋಷಗಳ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರೀತಿಗೆ 'ರಾಜಾಹುಲಿ' ಕೂಡ ಕೈಮುಗಿದು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸಿದರು.
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರ 'ಕನಸಿನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು'. ರಾಜಕಾರಣದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಗತ್ತಿನ ಬಿಳಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುತ್ರ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, "ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯ ನೆನಪು" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಪುರಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯದವರು ನೇಗಿಲನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ರೆ, ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಒನಕೆ ಇತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳಶ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಡೋಲು, ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಬಗನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು....
ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಮದಕರಿ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಳೆ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಪಯಣ, ಇಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ, ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಬಿಎಸ್ವೈ. ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದ ಈ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಾಳೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಈ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಬಿಎಸ್ವೈ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.