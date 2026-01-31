English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ : ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು..?

ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ : ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು..?

Budget 2026 : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಾಳೆ ಮಂಡನೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಡೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಅರ್ಥಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲೆಯ ಒಂಭತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು.. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಜನರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಆರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:35 PM IST
    • ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಾಳೆ ಮಂಡನೆಯಾಗ್ತಿದೆ.
    • ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಡೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿವೆ.
    • ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿದೆ, ಬಡವರ ಪರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದು.?

Trending Photos

penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon8
PenguinLove
penguins Love: ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon9
C.J. Roy death
ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
camera icon6
RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿ ಕಿಂಗ್‌.. ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ!
ವಿಶೇಷ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
Gajakesari Yoga
ವಿಶೇಷ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ : ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ದಾಖಲೆಯ ಒಂಭತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿ ಏನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿತವಾಗಲಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಯಾಗಲಿದೆ, ಬಂಗಾರ ತುಟ್ಟಿಯಾ ಗುತ್ತಾ.. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ, ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿದೆ, ಬಡವರ ಪರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ.. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಬೀಳುತ್ತಾ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ..? ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಗಗನದಷ್ಟಿವೆ.. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ.. ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತವೂ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಡೆಗೇ ಇದೆ.. ನಾಳೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಂಫರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಬಾರ ಬೀಳಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೂ ‌ನಡೆದಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?

1) ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ೪ ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ
2) ಬಿಡದಿ, ವಸಂತನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ‌ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುದಾನ
3) ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ
4) ಕೊಲ್ಲೂರು- ಕುಕ್ಕೆ- ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
5) ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೀರಜ್ ರೈಲುಮಾರ್ಗ ವಯಾ ಕಲಬುರ್ಗಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
6) ಮುನಿರಾಬಾದ್- ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ,ಕುಡಚಿ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ತ್ವರಿತ ಕಾಮಗಾರಿಕೆ ಆಧ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ
7) ಕೊಟ್ಟೂರು- ಹರಿಹರ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ,ಕೊಟ್ಟೂರು- ಹೊಸಪೇಡೆ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ನಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ
8) ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು,ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
9) ಬೆಂಗಳೂರು- ಪುಣೆ ಎಕನಾಮಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ
10) 14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಶಿರಾಡಿಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ
11) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಜಾಗ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕಿದೆ
12) ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ ಪಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ‌ಬೇಡಿಕೆ
13) ಬೆಂಗಳೂರು ವಾನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ,ಸುಮಾರು 36 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
14) ಹೆಬ್ಬಾಳ- ಸರ್ಜಾಪುರ ನಡುವೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 26 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
15) ಬೆಂಗಳೂರು- ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
16) ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ- ಕೇರಳ ಸಂಪರ್ಕ‌ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೊಸ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
17) ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
18) ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶೇ40 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ಭರಿಸಲು 2000 ಕೋಟಿ ನೆರವಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
19) ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
20) ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ
21) ಸೆಮೆಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ‌ಹಬ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದು,ನಾಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

2026 budgetBudget date2026 budget dateUnion Budgetbudget india

Trending News